«Мадяр» заявил, что Starlink снова не работает по всей линии фронта

У Starlink снова произошел масштабный сбой.

Фото: mil.in.ua

В работе системы спутникового интернета Starlink произошел очередной масштабный сбой.

Как сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным «Мадяр», спутниковая связь Starlink в настоящее время не работает вдоль всей линии фронта.

«Снова лег Starlink вдоль всего фронта. 07:28 кч», — написал он.

Кроме того, согласно сервису Downdetector, проблемы со Starlink фиксируются по всему миру.

В свою очередь в компании сообщили о сбое обслуживания. Пока ищут причину проблемы.

Позже «Мадьяр» сообщил, что работа Starlink постепенно возобновляется.

«Повторился глобальный сбой на SpaceX», - добавил он.

