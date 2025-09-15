Статус критичності підприємств, наданий Мінстратегпромом, залишиться чинним протягом року – Міноборони про зміни у бронюванні

Міноборони передали функцію Мінстратегпрома.

Фото: ukrinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України отримало повноваження щодо визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх працівників після ліквідації Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову, яка передає ці функції до Міноборони. Критерії для визнання підприємств ОПК критично важливими залишаються без змін. Статус критичної важливості, отриманий раніше від ліквідованого міністерства, зберігатиме чинність протягом року за умови виконання підприємствами відповідних державних контрактів.

Підприємства ОПК, які прагнуть отримати статус критично важливих, уже можуть звертатися до Міністерства оборони на електронну пошту: [email protected]. Компанії та установи, офіційно визнані критично важливими та задіяні у виконанні державних контрактів для потреб Сил безпеки і оборони, матимуть право бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Крім того, такі підприємства отримають доступ до пільгового кредитування під 5% для розвитку та розширення виробництва.

«Захист кадрового ресурсу оборонних підприємств – це питання національної безпеки. Багато ключових виробництв працюють у найскладніших умовах, щоб армія своєчасно отримувала сучасну зброю та техніку. Покращуємо умови для їхньої безперебійної роботи», – підкреслила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.