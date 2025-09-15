Статус критичности предприятий, предоставленный Минстратегором, останется в силе в течение года – Минобороны об изменениях в бронировании

Минобороны передали функцию Минстратегпрома.

Министерство обороны Украины получило полномочия по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и организации бронирования их работников после ликвидации Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кабинет Министров принял соответствующее постановление, которое передает эти функции в Минобороны. Критерии для признания предприятий ОПК критически важными остаются без изменений. Статус критической важности, полученный ранее от ликвидированного министерства, будет действовать в течение года при условии выполнения предприятиями соответствующих государственных контрактов.

Предприятия ОПК, стремящиеся получить статус критически важных, уже могут обращаться в Министерство обороны по электронной почте: [email protected]. Компании и учреждения, официально признанные критически важными и задействованные в выполнении государственных контрактов для нужд Сил безопасности и обороны, будут иметь право бронировать 100% своих военнообязанных работников. Кроме того, такие предприятия получат доступ к льготному кредитованию под 5% для развития и расширения производства.

«Защита кадрового ресурса оборонных предприятий – это вопрос национальной безопасности. Многие ключевые производства работают в самых сложных условиях, чтобы армия своевременно получала современное оружие и технику. Улучшаем условия для их бесперебойной работы», – подчеркнула заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

