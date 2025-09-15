20000 гривень за складання іспиту без практики водіння авто та отримання посвідчення водія — у Києві викрили ділків

Загалом у схемі було задіяно три особи.

У Києві правоохоронці повідомили про підозри керівнику автошколи, його помічниці та посереднику, які за гроші допомагали майбутнім водіям отримати свідоцтво про проходження в автошколі практики з водіння автомобіля. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що цей документ необхідний для допуску до складання практичного іспиту у Територіальних сервісних центрах МВС.

Встановлено, що директор автошколи дав помічниці свій електронний ключ доступу до інформаційно - комунікаційної системи Єдиного державного реєстру МВС.

«Вона за його вказівками вносила недостовірні відомості про те, що кандидат на отримання водійського посвідчення пройшов обов’язкову практику у 40 навчальних годин та успішно склав внутрішній іспит. Це коштувало 8 тис. гривень», - заявили у прокуратурі.

У відомстві додали, що пошуком клієнтів на такі послуги займався третій підозрюваний, який також обіцяв допомогти майбутнім водіям успішно скласти практичний іспит в Територіальному сервісному центрі МВС. Ціна такої «допомоги» – 12 тис. гривень.

Тепер зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

