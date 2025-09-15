Практика судов
20000 гривен за сдачу экзамена без практики вождения и получение водительского удостоверения — в Киеве разоблачили дельцов

19:11, 15 сентября 2025
Всего в схеме было задействовано три человека.
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении директору автошколы, его помощнице и посреднику, которые за деньги помогали будущим водителям получить свидетельство о прохождении в автошколе практики по вождению автомобиля. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что этот документ необходим для допуска к сдаче практического экзамена в Территориальных сервисных центрах МВД.

Установлено, что директор автошколы дал помощнице свой электронный ключ доступа к информационно-коммуникационной системе Единого государственного реестра МВД.

«Она по его указанию вносила недостоверные сведения о том, что кандидат на получение водительского удостоверения прошел обязательную практику в 40 учебных часов и успешно сдал внутренний экзамен. Это стоило 8 тыс. гривен», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что поиском клиентов на такие услуги занимался третий подозреваемый, который также обещал помочь будущим водителям успешно сдать практический экзамен в Территориальном сервисном центре МВД. Цена такой «помощи» — 12 тыс. гривен.

Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

