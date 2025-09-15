У Києві в квартирі вибухнула граната, є загиблі

Двоє людей загинули через вибух у Дніпровському районі Києва.

Фото: поліція

У Дніпровському районі Києва стався вибух у квартирі, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомили у поліції Києва.

За попередніми даними, у квартирі здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще одна отримала поранення.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та інші екстрені служби.

