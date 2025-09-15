Практика судов
В Киеве в квартире взорвалась граната, есть погибшие

16:57, 15 сентября 2025
Два человека погибли из-за взрыва в Днепровском районе Киева.
В Киеве в квартире взорвалась граната, есть погибшие
В Днепровском районе Киева произошел взрыв в квартире, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в полиции Киева.

По предварительным данным, в квартире сдетонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один получил ранения.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, специалисты по взрывотехнической службе, кинологи и другие экстренные службы.

