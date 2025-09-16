Послуги в Дії щороку знищують 7,4 млрд гривень хабарів, – Михайло Федоров

7,4 млрд гривень – це приблизно річний бюджет Вінниці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Портал державних послуг «Дія» щорічно запобігає корупційним схемам на суму 7,4 млрд грн, що дорівнює приблизному річному бюджету міста Вінниці або вартості майже 500 тисяч FPV-дронів. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, цифровізація державних послуг через «Дію» вже понад п’ять років кардинально спрощує життя українців.

Міністр цифрової трансформації зазначив, що антикорупційний ефект від цифрових послуг платформи становить 7,4 млрд грн щороку. Це означає, що завдяки автоматизації та прозорості процесів значна частина хабарів, які раніше могли вимагатися в державних установах, тепер усунута.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.