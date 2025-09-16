Услуги в «Дії» ежегодно уничтожают 7,4 млрд гривен взяток, – Михаил Федоров

Исследование показало, как «Дія» экономит деньги и время украинцев.

Портал государственных услуг «Дія» ежегодно предотвращает коррупционные схемы на сумму 7,4 млрд грн, что равно примерному годовому бюджету города Винницы или стоимости почти 500 тысяч FPV-дронов. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, цифровизация государственных услуг через «Дію» уже более пяти лет кардинально упрощает жизнь украинцев. Вместо сбора многочисленных справок, посещения кабинетов и многочасовых очередей достаточно нескольких кликов в смартфоне, чтобы получить необходимую услугу. Однако влияние «Дії» выходит далеко за пределы удобства — платформа играет ключевую роль в борьбе с коррупцией и экономии времени и ресурсов граждан.

Исследование, проведенное компанией Civitta при поддержке Швейцарии в рамках программы EGAP, которую реализует Фонд Восточная Европа, подробно проанализировало влияние «Дії» на общество. Результаты показали, что антикоррупционный эффект от цифровых услуг платформы составляет 7,4 млрд грн ежегодно. Это означает, что благодаря автоматизации и прозрачности процессов значительная часть взяток, которые ранее могли требоваться в государственных учреждениях, теперь устранена.

«Дія» не только экономит средства, но и оптимизирует время, которое украинцы тратят на получение государственных услуг. Исследование подтверждает, что платформа стала мощным инструментом в повышении эффективности государственного управления и снижении коррупционных рисков, способствуя прозрачности и доступности административных процедур.

