Практика судов
  1. В Украине

Услуги в «Дії» ежегодно уничтожают 7,4 млрд гривен взяток, – Михаил Федоров

21:46, 16 сентября 2025
Исследование показало, как «Дія» экономит деньги и время украинцев.
Услуги в «Дії» ежегодно уничтожают 7,4 млрд гривен взяток, – Михаил Федоров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Портал государственных услуг «Дія» ежегодно предотвращает коррупционные схемы на сумму 7,4 млрд грн, что равно примерному годовому бюджету города Винницы или стоимости почти 500 тысяч FPV-дронов. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, цифровизация государственных услуг через «Дію» уже более пяти лет кардинально упрощает жизнь украинцев. Вместо сбора многочисленных справок, посещения кабинетов и многочасовых очередей достаточно нескольких кликов в смартфоне, чтобы получить необходимую услугу. Однако влияние «Дії» выходит далеко за пределы удобства — платформа играет ключевую роль в борьбе с коррупцией и экономии времени и ресурсов граждан.

Исследование, проведенное компанией Civitta при поддержке Швейцарии в рамках программы EGAP, которую реализует Фонд Восточная Европа, подробно проанализировало влияние «Дії» на общество. Результаты показали, что антикоррупционный эффект от цифровых услуг платформы составляет 7,4 млрд грн ежегодно. Это означает, что благодаря автоматизации и прозрачности процессов значительная часть взяток, которые ранее могли требоваться в государственных учреждениях, теперь устранена.

«Дія» не только экономит средства, но и оптимизирует время, которое украинцы тратят на получение государственных услуг. Исследование подтверждает, что платформа стала мощным инструментом в повышении эффективности государственного управления и снижении коррупционных рисков, способствуя прозрачности и доступности административных процедур.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка Дия Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

ГСА продолжает проверки военного учета сотрудников в судах — на очереди суды Ровенской области

В ГСА сообщили, что проверки уже проведены в судах Киева и Киевской области.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский назвал «выдуманной историей» оценку Нацбанка о критическом финансовом состоянии «Укрпочты»

Игорь Смелянский: «Предположим, что Укрпочта действительно нуждалась бы в капитализации в 826 миллионов грн, или меньше 20 миллионов долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить? Думаю, дальше объяснений не нужно, почему это просто выдуманная история, чтобы не дать Укрпочте банк».

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

Предлагается приостановить на 2026 год действие нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Совет ЕС принял рекомендации о постепенном выводе украинцев из статуса временной защиты и возвращении их в Украину

«Нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны» – отметили в Совете ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції