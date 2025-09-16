Київ на 90% готовий до опалювального сезону

Київ на фінальній стадії підготовки до опалювального сезону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київ досяг 90% готовності до опалювального сезону 2025–2026 років, незважаючи на воєнні умови, брак фінансування та нестачу кваліфікованих фахівців. Про це заявив міський голова Віталій Кличко, підкресливши, що столиця продовжує активну модернізацію теплового господарства для забезпечення надійного теплопостачання.

За словами мера, попри складні обставини, «Київтеплоенерго» не припиняє оновлення інфраструктури тепломереж. Цього року підприємство запланувало реконструкцію на 13 ключових ділянках у різних районах міста. Роботи спрямовані на підвищення ефективності та надійності системи теплопостачання, щоб мінімізувати ризики аварій під час зимового періоду. Кличко наголосив, що модернізація залишається пріоритетом, адже від цього залежить комфорт і безпека киян у холодну пору року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.