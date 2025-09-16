Киев на 90% готов к отопительному сезону

Киев находится на финальной стадии подготовки к отопительному сезону.

Киев достиг 90% готовности к отопительному сезону 2025–2026 годов, несмотря на военные условия, недостаток финансирования и нехватку квалифицированных специалистов. Об этом заявил городской голова Виталий Кличко, подчеркнув, что столица продолжает активную модернизацию теплового хозяйства для обеспечения надежного теплоснабжения.

По словам мэра, несмотря на сложные обстоятельства, «Киевтеплоэнерго» не прекращает обновление инфраструктуры теплосетей. В этом году предприятие запланировало реконструкцию на 13 ключевых участках в разных районах города. Работы направлены на повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения, чтобы минимизировать риски аварий в зимний период. Кличко подчеркнул, что модернизация остается приоритетом, ведь от этого зависит комфорт и безопасность киевлян в холодное время года.

