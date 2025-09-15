Майже 21 тисяча українців за кордоном автоматично стали на військовий облік після оновлення паспортів

Дані про громадян, які отримують нові документи через ДМС, передаються для реєстрації призовників.

20 900 громадян, які перебувають за кордоном і звернулися за оновленням або видачею паспортів, були автоматично поставлені на військовий облік. Цей процес став можливим завдяки відновленню видачі паспортів за кордоном з квітня 2024 року та налагодженій співпраці між Державною міграційною службою і Міноборони.

До квітня 2024 року оформлення нових паспортів для українців за межами країни було призупинено. Однак після відновлення цієї послуги ДМС почала передавати дані громадян до Міністерства оборони для внесення до реєстру призовників. За інформацією відомства, станом на сьогодні вже майже 21 тисяча українців, які оновлювали документи, автоматично включені до військового обліку.

