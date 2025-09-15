Почти 21 тысяча украинцев за рубежом автоматически стали на воинский учет после обновления паспортов

Данные о гражданах, получающих новые документы через ГМС, передаются для регистрации призывников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

20 900 граждан, находящихся за рубежом и обратившихся за обновлением или выдачей паспортов, были автоматически поставлены на воинский учет. Этот процесс стал возможен благодаря возобновлению выдачи паспортов за рубежом с апреля 2024 года и налаженному сотрудничеству между Государственной миграционной службой и Минобороны.

До апреля 2024 года оформление новых паспортов для украинцев за пределами страны было приостановлено. Однако после возобновления этой услуги ГМС начала передавать данные граждан в Министерство обороны для внесения в реестр призывников. По информации ведомства, на сегодняшний день уже почти 21 тысяча украинцев, которые обновляли документы, автоматически включены в воинский учет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.