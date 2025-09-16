Все переписав на тещу — на Львівщині керівник ТЦК не задекларував майно на понад 6 мільйонів гривень

Будинок та земельну ділянку керівник ТЦК переписав на тещу.

Фото: ДБР

На Львівщині правоохоронці викрили заступника начальника Львівського обласного ТЦК, на момент викриття - виконуючого обов'язки керівника, який приховав у декларації будинок та земельну ділянку. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У ДБР не називають прізвище посадовця, але, за даними ЗМІ, мова йде про полковника Олександра Драпінського.

Зазначається, що у 2023–2024 роках посадовець умисно не задекларував 0,025 га земельної ділянки та житловий будинок площею 139 кв. м. у Львівському районі, зведений на цій ділянці.

«Об’єкти були оформлені на тещу, проте фактично використовувалися самим декларантом та членами його сім’ї як місце проживання. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 6 млн грн.

Слідство має підстави вважати, що придбання цього майна виглядає сумнівним, адже задекларовані доходи посадовця та його родини не відповідають реальній вартості нерухомості», - заявили у ДБР.

Наразі на майно фігуранта накладено арешт.

Посадовцю повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також у ДБР додали, що перевіряють інформацію щодо незадекларованого автомобіля Mersedes, який зареєстрований на батька посадовця. Фактично доходи родича не підтверджують можливості придбання такого транспортного засобу.

«Авто полковник купив у 2021 році, під час перебування на посаді командира однієї із військових частин. Приблизна вартість автомобіля - 18 тисяч доларів США», - заявили у ДБР.

