Все переписал на тещу — на Львовщине руководитель ТЦК не задекларировал имущество более чем на 6 миллионов гривен

Дом и земельный участок руководитель ТЦК переписал на тещу.

Фото: ГБР

Во Львовской области правоохранители разоблачили заместителя начальника Львовского областного ТЦК, на момент разоблачения — исполнявшего обязанности руководителя, который скрыл в декларации дом и земельный участок. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

В ДБР не называют фамилию чиновника, но, по данным СМИ, речь идет о полковнике Александре Драпинском.

Отмечается, что в 2023–2024 годах чиновник умышленно не задекларировал 0,025 га земельного участка и жилой дом площадью 139 кв. м в Львовском районе, построенный на этом участке.

«Объекты были оформлены на тещу, однако фактически использовались самим декларантом и членами его семьи как место проживания. Общая стоимость незадекларированного имущества превышает 6 млн грн. Следствие имеет основания полагать, что приобретение этого имущества выглядит сомнительным, ведь задекларированные доходы чиновника и его семьи не соответствуют реальной стоимости недвижимости», — заявили в ГБР.

В настоящее время на имущество фигуранта наложен арест.

Чиновнику сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также в ГБР добавили, что проверяют информацию о незадекларированном автомобиле Mercedes, зарегистрированном на отца чиновника. Фактически доходы родственника не подтверждают возможность приобретения такого транспортного средства.

«Автомобиль полковник купил в 2021 году, во время пребывания на должности командира одной из воинских частей. Приблизительная стоимость автомобиля — 18 тысяч долларов США», — заявили в ГБР.

