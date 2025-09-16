Практика судов
  1. В Украине

Все переписал на тещу — на Львовщине руководитель ТЦК не задекларировал имущество более чем на 6 миллионов гривен

11:12, 16 сентября 2025
Дом и земельный участок руководитель ТЦК переписал на тещу.
Все переписал на тещу — на Львовщине руководитель ТЦК не задекларировал имущество более чем на 6 миллионов гривен
Фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители разоблачили заместителя начальника Львовского областного ТЦК, на момент разоблачения — исполнявшего обязанности руководителя, который скрыл в декларации дом и земельный участок. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

В ДБР не называют фамилию чиновника, но, по данным СМИ, речь идет о полковнике Александре Драпинском.

Отмечается, что в 2023–2024 годах чиновник умышленно не задекларировал 0,025 га земельного участка и жилой дом площадью 139 кв. м в Львовском районе, построенный на этом участке.

«Объекты были оформлены на тещу, однако фактически использовались самим декларантом и членами его семьи как место проживания. Общая стоимость незадекларированного имущества превышает 6 млн грн. Следствие имеет основания полагать, что приобретение этого имущества выглядит сомнительным, ведь задекларированные доходы чиновника и его семьи не соответствуют реальной стоимости недвижимости», — заявили в ГБР.

В настоящее время на имущество фигуранта наложен арест.

Чиновнику сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также в ГБР добавили, что проверяют информацию о незадекларированном автомобиле Mercedes, зарегистрированном на отца чиновника. Фактически доходы родственника не подтверждают возможность приобретения такого транспортного средства.

«Автомобиль полковник купил в 2021 году, во время пребывания на должности командира одной из воинских частей. Приблизительная стоимость автомобиля — 18 тысяч долларов США», — заявили в ГБР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

декларация ГБР декларирование ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В 2026 году прожиточный минимум для расчета окладов судей и прокуроров останется на уровне 2102 грн – проект бюджета

Правительство предлагает оставить 2102 грн для расчета окладов судей и прокуроров.

Финансирование судебной власти в 2026 году увеличат на 100 млн по общему фонду и на 800 млн по спецфонду – хотя ВСП предлагал увеличить на 16,2 млрд грн

В то же время Кабмин учел в полном объеме потребность в капитальных расходах ВАКС и Высшего совета правосудия на проведение капитального ремонта здания и предусмотрел расходы для создания двух новых высших специализированных судов – СОАС и СААС.

Осужденным разрешат кратковременные выезды за пределы исправительных и воспитательных колоний – Рада рассмотрит законопроект

Верховная Рада планирует урегулировать порядок выезда осужденных за пределы исправительных и воспитательных колоний на выполнение решения КСУ.

Воинская часть отказала в выплате 1 млн грн по постановлению о «контракте 18-24», так как военнослужащим офицерского состава такое вознаграждение не выплачивается – что решил суд

В марте 2022 года мужчина в возрасте до 25 лет начал службу, дослужил до офицерского звания, получил травму, связанную с защитой Родины, но ему отказали в выплате вознаграждения по постановлению о «контракте 18-24» – суд частично удовлетворил его иск.

«Я могу и в ухо дать» – судью-блогера Дмитрия Кривенко обвинили в неуважении к общественным активистам и гомофобии, но наказания пока не придумали

Судья сообщил, что он сам стал жертвой информационной кампании со стороны общественных активистов и не смог спокойно наблюдать, как уничтожают авторитет судебной власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції