Імпорт електромобілів в Україну зріс удвічі – у серпні ввезено понад 9 тисяч авто

Попит на електрокари зростає, а пільги на митні платежі сягнули 1,6 млрд грн.

У серпні Україна імпортувала 9 274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період 2024 року, коли було ввезено 4 146 електрокарів.

Згідно зі статистикою Держмитслужби, із загальної кількості імпортованих електромобілів 1 997 були новими, тоді як 7 277 — із вторинного ринку. Це підкреслює інтерес українців як до доступніших вживаних електрокарів, так і до нових моделей із нульовим пробігом. Загальна митна вартість електромобілів, ввезених у серпні, склала майже 8,1 млрд грн, що значно перевищує показник минулого року в 3,8 млрд грн.

Державний бюджет отримав від імпорту електромобілів у серпні 2025 року 31,9 млн грн митних платежів, що також більше, ніж торік (12,6 млн грн). Водночас обсяг пільг зі сплати митних зборів для електрокарів зріс до 1,6 млрд грн, що вдвічі перевищує аналогічний показник 2024 року (0,78 млрд грн). Такі пільги залишаються важливим стимулом для зростання імпорту електромобілів, сприяючи їх популяризації в Україні.

