Импорт электромобилей в Украину вырос вдвое – в августе ввезено более 9 тысяч автомобилей

Спрос на электрокары растет, а льготы на таможенные платежи достигли 1,6 млрд грн.

В августе Украина импортировала 9 274 электромобиля, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда было ввезено 4 146 электрокаров.

Согласно статистике Гостаможслужбы, из общего количества импортированных электромобилей 1 997 были новыми, тогда как 7 277 — со вторичного рынка. Это подчеркивает интерес украинцев как к более доступным подержанным электрокарам, так и к новым моделям с нулевым пробегом. Общая таможенная стоимость электромобилей, ввезенных в августе, составила почти 8,1 млрд грн, что значительно превышает показатель прошлого года в 3,8 млрд грн.

Государственный бюджет получил от импорта электромобилей в августе 2025 года 31,9 млн грн таможенных платежей, что также больше, чем в прошлом году (12,6 млн грн). В то же время объем льгот по уплате таможенных пошлин для электрокаров вырос до 1,6 млрд грн, что вдвое превышает аналогичный показатель 2024 года (0,78 млрд грн). Такие льготы остаются важным стимулом для роста импорта электромобилей, способствуя их популяризации в Украине.

