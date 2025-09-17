Як не потрапити на гачок шахраїв при покупці авто – пояснення

Кіберполіція та МВС попередили про шахрайську схему з продажем неіснуючих автомобілів в інтернеті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС спільно з кіберполіцією застерегли українців від шахрайської схеми, у межах якої зловмисники пропонують купити неіснуючі автомобілі через інтернет.

Шахраї розміщують оголошення про продаж автомобілів за привабливими цінами, стверджуючи, що транспортні засоби нібито перебувають на майданчиках сервісних центрів МВС, «чекають на розмитнення» або вже готові до видачі після оплати. Для переконливості вони надають підроблені копії свідоцтв про реєстрацію чи довідок, нібито виданих сервісними центрами МВС, і запевняють, що авто можна забрати одразу після переказу коштів.

У деяких випадках зловмисники використовують соціально чутливі теми, наприклад, пропонують придбати автомобілі «для військових», вимагаючи термінового переказу грошей для швидкого оформлення. Насправді автомобілів не існує, а отримані кошти привласнюються шахраями.

МВС наголошує, що сервісні центри не зберігають транспортні засоби без участі власника, а реєстрація чи перереєстрація авто можлива лише за особистої присутності власника або уповноваженої особи. Процедура передбачає запис через електронну систему Е-запис, фізичний огляд транспортного засобу експертом, перевірку документів і надання послуги після офіційної оплати та підтвердження особи. «Бронювання» автомобілів до переказу коштів не здійснюється і є явною ознакою шахрайства.

Для захисту від шахраїв МВС рекомендує дотримуватися таких правил:

Сервісні центри МВС не зберігають автомобілі, що очікують оформлення; послуги надаються лише за особистої участі власника чи його представника.

Копії документів чи фотографії довідок, надіслані через месенджери, не гарантують автентичності; будьте обережні з передплатою.

Не переказуйте кошти за автомобіль, який не бачили особисто, і перевіряйте продавця та транспортний засіб через офіційні реєстри.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.