Как не попасться на удочку мошенников при покупке авто – объяснение

22:54, 17 сентября 2025
Киберполиция и МВД предупредили о мошеннической схеме с продажей несуществующих автомобилей в интернете.
Как не попасться на удочку мошенников при покупке авто – объяснение
Главный сервисный центр МВД совместно с киберполицией предостерегли украинцев от мошеннической схемы, в рамках которой злоумышленники предлагают купить несуществующие автомобили через интернет.

Мошенники размещают объявления о продаже автомобилей по привлекательным ценам, утверждая, что транспортные средства якобы находятся на площадках сервисных центров МВД, «ждут растаможивания» или уже готовы к выдаче после оплаты. Для убедительности они предоставляют поддельные копии свидетельств о регистрации или справок, якобы выданных сервисными центрами МВД, и уверяют, что авто можно забрать сразу после перевода средств.

В некоторых случаях злоумышленники используют социально чувствительные темы, например, предлагают приобрести автомобили «для военных», требуя срочного перевода денег для быстрого оформления. На самом деле автомобилей не существует, а полученные средства присваиваются мошенниками.

МВД подчеркивает, что сервисные центры не хранят транспортные средства без участия владельца, а регистрация или перерегистрация автомобиля возможна только при личном присутствии владельца или уполномоченного лица. Процедура предусматривает запись через электронную систему Е-запись, физический осмотр транспортного средства экспертом, проверку документов и предоставление услуги после официальной оплаты и подтверждения личности. «Бронирование» автомобилей до перевода средств не осуществляется и является явным признаком мошенничества.

Для защиты от мошенников МВД рекомендует соблюдать следующие правила:

  • Сервисные центры МВД не хранят автомобили, ожидающие оформления; услуги предоставляются только при личном участии владельца или его представителя.
  • Копии документов или фотографии справок, отправленные через мессенджеры, не гарантируют подлинности; будьте осторожны с предоплатой.
  • Не перечисляйте средства за автомобиль, который не видели лично, и проверяйте продавца и транспортное средство через официальные реестры.

мошенник авто

