Как не попасться на удочку мошенников при покупке авто – объяснение

Киберполиция и МВД предупредили о мошеннической схеме с продажей несуществующих автомобилей в интернете.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главный сервисный центр МВД совместно с киберполицией предостерегли украинцев от мошеннической схемы, в рамках которой злоумышленники предлагают купить несуществующие автомобили через интернет.

Мошенники размещают объявления о продаже автомобилей по привлекательным ценам, утверждая, что транспортные средства якобы находятся на площадках сервисных центров МВД, «ждут растаможивания» или уже готовы к выдаче после оплаты. Для убедительности они предоставляют поддельные копии свидетельств о регистрации или справок, якобы выданных сервисными центрами МВД, и уверяют, что авто можно забрать сразу после перевода средств.

В некоторых случаях злоумышленники используют социально чувствительные темы, например, предлагают приобрести автомобили «для военных», требуя срочного перевода денег для быстрого оформления. На самом деле автомобилей не существует, а полученные средства присваиваются мошенниками.

МВД подчеркивает, что сервисные центры не хранят транспортные средства без участия владельца, а регистрация или перерегистрация автомобиля возможна только при личном присутствии владельца или уполномоченного лица. Процедура предусматривает запись через электронную систему Е-запись, физический осмотр транспортного средства экспертом, проверку документов и предоставление услуги после официальной оплаты и подтверждения личности. «Бронирование» автомобилей до перевода средств не осуществляется и является явным признаком мошенничества.

Для защиты от мошенников МВД рекомендует соблюдать следующие правила:

Сервисные центры МВД не хранят автомобили, ожидающие оформления; услуги предоставляются только при личном участии владельца или его представителя.

Копии документов или фотографии справок, отправленные через мессенджеры, не гарантируют подлинности; будьте осторожны с предоплатой.

Не перечисляйте средства за автомобиль, который не видели лично, и проверяйте продавца и транспортное средство через официальные реестры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.