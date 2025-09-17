На Одещині зникли останні дві вулиці імені Пушкіна

В Одеській області у двох селищах перейменували останні вулиці, названі на честь Олександра Пушкіна, а також змінили назви ще кількох вулиць і провулків з назвами, пов’язаними з РФ. Про це пишуть місцеві ЗМІ.
У селищі Любашівка вулиця Пушкіна стала вулицею Добробуту, а в селі Троїцьке її перейменували на Захисників України — це були останні вулиці на Одещині, які зберігали назви на честь російського поета.
Окрім того, у Любашівці перейменували ще декілька вулиць:
Нагадаємо, що у місті Болград Одеської області демонтували пам’ятник Олександру Пушкіну.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.