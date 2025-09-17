Практика судів
  1. В Україні

На Одещині зникли останні дві вулиці імені Пушкіна

23:12, 17 вересня 2025
Це були останні топоніми на честь російського поета в регіоні.
На Одещині зникли останні дві вулиці імені Пушкіна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одеській області у двох селищах перейменували останні вулиці, названі на честь Олександра Пушкіна, а також змінили назви ще кількох вулиць і провулків з назвами, пов’язаними з РФ. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

У селищі Любашівка вулиця Пушкіна стала вулицею Добробуту, а в селі Троїцьке її перейменували на Захисників України — це були останні вулиці на Одещині, які зберігали назви на честь російського поета.

Окрім того, у Любашівці перейменували ще декілька вулиць:

  • вулиця 8 березня — вулиця Березнева;
  • вулиця Чайковського — вулиця Благодатна;
  • вулиця Чехова — вулиця Соборна;
  • вулиця Осіпенко — вулиця Нескорених;
  • провулок Осіпенко — провулок Відродження.

Нагадаємо, що у місті Болград Одеської області демонтували пам’ятник Олександру Пушкіну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування когнітивних здібностей учасників добору на посади суддів місцевих судів завершено – відомі результати

Чверть кандидатів на посади суддів, які отримали доступ до тестування, припинили участь у доборі.

Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду

Президент призначив суддю КСУ – ним став Юрій Барабаш.

Суддю КАС ВС Ігоря Дашутіна обрали до Великої Палати Верховного Суду

Збори суддів КАС ВС за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС строком на 3 роки Ігоря Дашутіна.

Григорій Усик призначив Павола Жилінчика та Вінфріда Шуберта членами Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик призначив двох іноземних експертів до Етичної ради, яка перевіряє доброчесність кандидатів до ВРП.

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді