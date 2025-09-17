На Одещині зникли останні дві вулиці імені Пушкіна

Це були останні топоніми на честь російського поета в регіоні.

В Одеській області у двох селищах перейменували останні вулиці, названі на честь Олександра Пушкіна, а також змінили назви ще кількох вулиць і провулків з назвами, пов’язаними з РФ. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

У селищі Любашівка вулиця Пушкіна стала вулицею Добробуту, а в селі Троїцьке її перейменували на Захисників України — це були останні вулиці на Одещині, які зберігали назви на честь російського поета.

Окрім того, у Любашівці перейменували ще декілька вулиць:

вулиця 8 березня — вулиця Березнева;

вулиця Чайковського — вулиця Благодатна;

вулиця Чехова — вулиця Соборна;

вулиця Осіпенко — вулиця Нескорених;

провулок Осіпенко — провулок Відродження.

Нагадаємо, що у місті Болград Одеської області демонтували пам’ятник Олександру Пушкіну.

