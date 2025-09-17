В Одесской области исчезли последние две улицы имени Пушкина

В Одесской области в двух поселках переименовали последние улицы, названные в честь Александра Пушкина, а также сменили названия еще нескольких улиц и переулков с названиями, связанными с РФ. Об этом пишут местные СМИ.
В поселке Любашевка улица Пушкина стала улицей Добробута, а в селе Троицкое ее переименовали в Защитников Украины — это были последние улицы в Одесской области, которые хранили названия в честь русского поэта.
Кроме того, в Любашевке переименовали еще несколько улиц:
улица 8 марта - улица Березневая;
улица Чайковского - улица Благодатная;
улица Чехова – улица Соборная;
улица Осипенко - улица Непокоренных;
переулок Осипенко — переулок Возрождения.
Напомним, что в городе Болград Одесской области был демонтирован памятник Александру Пушкину.
