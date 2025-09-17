В Одесской области исчезли последние две улицы имени Пушкина

Это были последние топонимы в честь русского поэта в регионе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области в двух поселках переименовали последние улицы, названные в честь Александра Пушкина, а также сменили названия еще нескольких улиц и переулков с названиями, связанными с РФ. Об этом пишут местные СМИ.

В поселке Любашевка улица Пушкина стала улицей Добробута, а в селе Троицкое ее переименовали в Защитников Украины — это были последние улицы в Одесской области, которые хранили названия в честь русского поэта.

Кроме того, в Любашевке переименовали еще несколько улиц:

улица 8 марта - улица Березневая;

улица Чайковского - улица Благодатная;

улица Чехова – улица Соборная;

улица Осипенко - улица Непокоренных;

переулок Осипенко — переулок Возрождения.

Напомним, что в городе Болград Одесской области был демонтирован памятник Александру Пушкину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.