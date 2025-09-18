«Подарунок від матері» — ВАКС конфіскував 1,6 млн грн у посадовиці Офісу Генпрокурора

Активи на 1,6 млн грн стягнули в дохід держави з прокурорки Офісу Генерального прокурора.

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на 1,64 млн грн, які належать прокурорці одного з департаментів Офісу Генерального прокурора.

НАЗК за результатами проведеного моніторингу способу життя посадовиці з’ясувало, що вона одержала у подарунок від матері близько 1,95 млн грн, які призначались для придбання квартири.

«Проте, проаналізувавши доходи й видатки матері прокурорки, Національне агентство прийшло до висновку, що частину зазначених активів, а саме 1,64 млн грн, неможливо було набути за рахунок законних доходів», - заявили у відомстві.

Активи конфіскують відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

