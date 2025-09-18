«Подарок от матери» — ВАКС конфисковал 1,6 млн грн у сотрудницы Офиса Генпрокурора

Активы на 1,6 млн грн взысканы в доход государства с прокурора Офиса Генерального прокурора.

Фото: nazk.gov.ua

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы на 1,64 млн грн, принадлежащие прокурору одного из департаментов Офиса Генерального прокурора.

НАПК по результатам проведенного мониторинга образа жизни должностного лица установило, что она получила в подарок от матери около 1,95 млн грн, предназначенных для приобретения квартиры.

«Однако, проанализировав доходы и расходы матери прокурора, Национальное агентство пришло к выводу, что часть указанных активов, а именно 1,64 млн грн, невозможно было приобрести за счет законных доходов», – заявили в ведомстве.

Активы конфискуются в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины. Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

