Практика судов
  1. В Украине

«Подарок от матери» — ВАКС конфисковал 1,6 млн грн у сотрудницы Офиса Генпрокурора

12:39, 18 сентября 2025
Активы на 1,6 млн грн взысканы в доход государства с прокурора Офиса Генерального прокурора.
«Подарок от матери» — ВАКС конфисковал 1,6 млн грн у сотрудницы Офиса Генпрокурора
Фото: nazk.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы на 1,64 млн грн, принадлежащие прокурору одного из департаментов Офиса Генерального прокурора.

НАПК по результатам проведенного мониторинга образа жизни должностного лица установило, что она получила в подарок от матери около 1,95 млн грн, предназначенных для приобретения квартиры.

«Однако, проанализировав доходы и расходы матери прокурора, Национальное агентство пришло к выводу, что часть указанных активов, а именно 1,64 млн грн, невозможно было приобрести за счет законных доходов», – заявили в ведомстве.

Активы конфискуются в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины. Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ОГП ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ходе тестирования Минцифры е-нотариата данные о доверенностях, завещаниях и сопроводительных документах попали в свободный доступ — НПУ заявила о нарушении нотариальной тайны

Глава Минцифры Михаил Федоров тестирует систему е-нотариата, но оказалось, что в тестовой версии в открытый доступ попали данные о доверенностях, завещаниях и сопроводительных документах – в НПУ заявили, что утечка информации из Наследственного реестра грубо нарушает права граждан на сохранение тайны завещания и создает реальные риски неправомерного доступа к конфиденциальным данным

Ростислав Шурма заявил, что у него нет статуса подозреваемого или обвиняемого, а «немецкая правовая система была введена в заблуждение»

Экс-заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что «немецкая правовая система была введена в заблуждение».

Верховная Рада приняла закон о сборе данных о гражданах из всех реестров в Единую систему социальной сферы

В Единую систему социальной сферы будут «стекаться» персональные данные граждан из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, по пересечению границы и уплате налогов – парламент принял закон.

Президент подписал закон о Военном омбудсмене

Командир или начальник, орган военного управления обязаны будут письменно уведомить Военного омбудсмена о принятых мерах

Президент подписал закон о ратификации соглашения о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут углублять сотрудничество между их правовыми секторами и в уголовно-гражданской сфере, а также для усиления сотрудничества в сфере санкций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді