ДБР завершило слідство щодо судді Мар’їнського райсуду Донецької області, яка поширювала проросійські наративи

ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Мар’їнського районного суду Донецької області, яка систематично поширювала проросійські наративи та виправдовувала війну проти України. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
«Слідство встановило, що у період з жовтня 2022 року по січень 2024 року вона у листуванні через месенджер із головою суду визнавала правомірною збройну агресію РФ, заперечувала її факти та схвалювала тимчасову окупацію частини території України. Також фігурантка відверто висловлювала незгоду з євроінтеграційною політикою держави», - заявили у ДБР.
Фігурантці інкримінується публічне визнання правомірності та заперечення факту збройної агресії Російської Федерації проти України, а також виправдовування тимчасової окупації частини території України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
У Бюро підкреслили, за згодою Вищої ради правосуддя до судді застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
«З метою забезпечення можливої конфіскації арештовано її майно: автомобіль, чотири квартири та земельну ділянку», - додали у ДБР.
Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде направлений до суду разом із клопотанням до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.
