Практика судів
  1. В Україні

ДБР завершило слідство щодо судді Мар’їнського райсуду Донецької області, яка поширювала проросійські наративи

16:00, 18 вересня 2025
Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде направлений до суду разом із клопотанням до ВРП про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.
ДБР завершило слідство щодо судді Мар’їнського райсуду Донецької області, яка поширювала проросійські наративи
Фото: ОГП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Мар’їнського районного суду Донецької області, яка систематично поширювала проросійські наративи та виправдовувала війну проти України. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

«Слідство встановило, що у період з жовтня 2022 року по січень 2024 року вона у листуванні через месенджер із головою суду визнавала правомірною збройну агресію РФ, заперечувала її факти та схвалювала тимчасову окупацію частини території України. Також фігурантка відверто висловлювала незгоду з євроінтеграційною політикою держави», - заявили у ДБР.

Фігурантці інкримінується публічне визнання правомірності та заперечення факту збройної агресії Російської Федерації проти України, а також виправдовування тимчасової окупації частини території України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

У  Бюро підкреслили, за згодою Вищої ради правосуддя до судді застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

«З метою забезпечення можливої конфіскації арештовано її майно: автомобіль, чотири квартири та земельну ділянку», - додали у ДБР.

Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде направлений до суду разом із клопотанням до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ДБР ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Мін’юст відповів на заяву Нотаріальної палати щодо витоку даних про довіреності та заповіти під час тесту системи е-нотаріат

В Мін’юсті заявили, що нотаріуси повинні зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо тестують систему е-нотаріат, але чи мають зберігати цю таємницю технічні працівники, розробники і донори – не пояснили.

Уряд пропонує переглянути механізм проведення перерахунку пенсій

Внесення цього законопроекту передбачає програма дій Кабміну у контексті «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах».

«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді