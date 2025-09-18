ГБР завершило расследование в отношении судьи Марьинского райсуда Донецкой области, которая распространяла пророссийские нарративы

После открытия материалов стороне защиты обвинительный акт будет направлен в суд вместе с ходатайством в ВСП о временном отстранении судьи от осуществления правосудия.

Фото: ОГП

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении судьи Марьинского районного суда Донецкой области, которая систематически распространяла пророссийские нарративы и оправдывала войну против Украины. Об этом сообщило ГБР.

«Следствием установлено, что в период с октября 2022 года по январь 2024 года она в переписке через мессенджер с председателем суда признавала правомерной вооруженную агрессию РФ, отрицала ее факты и одобряла временную оккупацию части территории Украины. Также фигурантка открыто выражала несогласие с евроинтеграционной политикой государства», — заявили в ГБР.

Фигурантке инкриминируется публичное признание правомерности и отрицание факта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также оправдание временной оккупации части территории Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

В Бюро подчеркнули: по согласованию с Высшим советом правосудия к судье применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

«С целью обеспечения возможной конфискации арестовано ее имущество: автомобиль, четыре квартиры и земельный участок», — добавили в ГБР.

После открытия материалов стороне защиты обвинительный акт будет направлен в суд вместе с ходатайством в Высший совет правосудия о временном отстранении судьи от осуществления правосудия.

