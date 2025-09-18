Українцям пояснили, які документи треба подавати, щоб оформити новий закордонний паспорт замість втраченого

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого заявник звертається до підрозділу ДМС або уповноваженого суб’єкта та подає низку документів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям пояснили, які документи треба додатково подавати в міграційну службу щоб оформити новий паспорт для виїзду за кордон замість втраченого. Це питання роз’яснила Міграційна служба Дніпропетровської області.

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого заявник звертається до працівника територіального органу чи підрозділу ДМС або уповноваженого суб’єкта та додатково подає документи:

- заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України).

«У разі втрати або викрадення під час перебування в Україні паспорта для виїзду за кордон у особи, яка постійно проживає за кордоном, до територіального органу або територіального підрозділу ДМС подається документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (за відсутності - його копія), або надається інформація про раніше оформлені на ім’я цієї особи документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України», - заявили у ДМС.

На підставі наданих документів буде оформлений новий закордонний паспорт, а втрачений документ буде вважатися не чинним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.