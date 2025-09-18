Практика судов
Украинцам объяснили, какие документы нужно подавать, чтобы оформить новый заграничный паспорт вместо утраченного

23:12, 18 сентября 2025
Для оформления паспорта для выезда за границу вместо утраченного или украденного заявитель обращается в подразделение ГМС или к уполномоченному субъекту и подает ряд документов.
Украинцам разъяснили, какие документы нужно дополнительно подавать в миграционную службу для оформления нового паспорта для выезда за границу вместо утраченного. Об этом сообщила Миграционная служба Днепропетровской области.

Для оформления паспорта для выезда за границу вместо утраченного или украденного заявитель обращается к сотруднику территориального органа или подразделения ГМС либо к уполномоченному субъекту и дополнительно подает документы:

заявление об оформлении паспорта для выезда за границу в связи с его утратой или кражей в произвольной форме;

выписку из Единого реестра досудебных расследований (в случае кражи паспорта для выезда за границу на территории Украины).

«В случае утраты или кражи во время пребывания в Украине паспорта для выезда за границу у лица, постоянно проживающего за границей, в территориальный орган или территориальное подразделение ГМС подается документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины (при отсутствии — его копия), либо предоставляется информация о ранее оформленных на имя этого лица документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины», — заявили в ГМС.

На основании предоставленных документов будет оформлен новый заграничный паспорт, а утраченный документ будет считаться недействительным.

