В України оновили Каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору

21:42, 19 вересня 2025
Каталог містить оновлений перелік узгоджених та перевірених даних про ключові технології енергогенерації, актуальні для поточної критичної ситуації в енергетичній системі України.
Міністерство енергетики оприлюднило другу редакцію Каталогу критично важливих технологій для енергетичного сектору України. Перша редакція була опублікована у лютому 2024 року.

Каталог містить оновлений перелік узгоджених та перевірених даних про ключові технології енергогенерації, актуальні для поточної критичної ситуації в енергетичній системі України. Він має допомогти зацікавленим сторонам на місцевому, регіональному та національному рівнях визначати пріоритети у виборі технологій виробництва електроенергії, а також теплоенергії в частині коґенерації, сформувати структуру відновлення та залучати інвестиції і донорську допомогу для більш стабільного проходження наступних зимових сезонів.

Каталог також містить актуальну інформацію щодо вартості та технічних характеристик технологій енергогенерації. Він включає перевірені дані за такими чотирма основними критеріями: потужність у зимовий період, швидкість впровадження, стійкість технології та вартість електроенергії протягом двох років роботи.

На відміну від першої редакції, оновлений документ містить додатковий критерій - час відновлення роботи після пошкоджень, що є особливо актуальним в умовах воєнних загроз. Крім того, друга редакція включає розділи з описом ініціатив, які можуть сприяти швидшому впровадженню рішень та підвищенню стійкості енергосистеми. Методологію оцінювання також було вдосконалено на основі консультацій з українськими, данськими та міжнародними експертами.

Документ покликаний забезпечити узгодженість підходів між різними учасниками енергетичного сектору України, дозволяючи виробникам, компаніям, місцевим та регіональним органам влади, а також міжнародним партнерам та донорам ефективніше планувати проекти, визначати пріоритети й ухвалювати рішення щодо підтримки впровадження технологій. Цей ресурс є важливим інструментом для підтримки надійного функціонування енергосистеми України, оптимізації інвестицій та залучення міжнародної допомоги, що сприятиме стабільному постачанню електроенергії в умовах сучасних викликів та загроз.

Каталог включає технологічні рішення, що охоплюють різні джерела генерації: газові електростанції, біогазові установки, сонячні фотоелектричні станції, наземні вітрові електростанції, акумуляторні батареї, когенераційні установки на біомасі, гідроенергетику та інші критично важливі рішення.

енергетика

