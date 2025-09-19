В Украине обновили Каталог критически важных технологий для энергетического сектора

Каталог содержит обновленный перечень согласованных и проверенных данных о ключевых технологиях энергогенерации, актуальных для текущей критической ситуации в энергетической системе Украины.

Министерство энергетики обнародовало вторую редакцию Каталога критически важных технологий для энергетического сектора Украины. Первая редакция была опубликована в феврале 2024 года.

Каталог включает обновленный перечень согласованных и проверенных данных о ключевых технологиях энергогенерации, актуальных для текущей критической ситуации в энергетической системе Украины. Он должен помочь заинтересованным сторонам на местном, региональном и национальном уровнях определять приоритеты в выборе технологий производства электроэнергии, а также теплоэнергии в части когенерации, формировать структуру восстановления и привлекать инвестиции и донорскую помощь для более стабильного прохождения последующих зимних сезонов.

Каталог также содержит актуальную информацию относительно стоимости и технических характеристик технологий энергогенерации. Он включает проверенные данные по таким четырем основным критериям: мощность в зимний период, скорость внедрения, устойчивость технологии и стоимость электроэнергии в течение двух лет работы.

В отличие от первой редакции, обновленный документ содержит дополнительный критерий — время восстановления работы после повреждений, что особенно актуально в условиях военных угроз. Кроме того, вторая редакция включает разделы с описанием инициатив, которые могут способствовать более быстрому внедрению решений и повышению устойчивости энергосистемы. Методология оценки также была усовершенствована на основе консультаций с украинскими, датскими и международными экспертами.

Документ призван обеспечить согласованность подходов между различными участниками энергетического сектора Украины, позволяя производителям, компаниям, местным и региональным органам власти, а также международным партнерам и донорам эффективнее планировать проекты, определять приоритеты и принимать решения по поддержке внедрения технологий. Этот ресурс является важным инструментом для обеспечения надежного функционирования энергосистемы Украины, оптимизации инвестиций и привлечения международной помощи, что будет способствовать стабильному энергоснабжению в условиях современных вызовов и угроз.

Каталог включает технологические решения, охватывающие различные источники генерации: газовые электростанции, биогазовые установки, солнечные фотоэлектрические станции, наземные ветровые электростанции, аккумуляторные батареи, когенерационные установки на биомассе, гидроэнергетику и другие критически важные решения.

