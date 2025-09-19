Практика судов
  1. В Украине

В Украине обновили Каталог критически важных технологий для энергетического сектора

21:42, 19 сентября 2025
Каталог содержит обновленный перечень согласованных и проверенных данных о ключевых технологиях энергогенерации, актуальных для текущей критической ситуации в энергетической системе Украины.
В Украине обновили Каталог критически важных технологий для энергетического сектора
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство энергетики обнародовало вторую редакцию Каталога критически важных технологий для энергетического сектора Украины. Первая редакция была опубликована в феврале 2024 года.

Каталог включает обновленный перечень согласованных и проверенных данных о ключевых технологиях энергогенерации, актуальных для текущей критической ситуации в энергетической системе Украины. Он должен помочь заинтересованным сторонам на местном, региональном и национальном уровнях определять приоритеты в выборе технологий производства электроэнергии, а также теплоэнергии в части когенерации, формировать структуру восстановления и привлекать инвестиции и донорскую помощь для более стабильного прохождения последующих зимних сезонов.

Каталог также содержит актуальную информацию относительно стоимости и технических характеристик технологий энергогенерации. Он включает проверенные данные по таким четырем основным критериям: мощность в зимний период, скорость внедрения, устойчивость технологии и стоимость электроэнергии в течение двух лет работы.

В отличие от первой редакции, обновленный документ содержит дополнительный критерий — время восстановления работы после повреждений, что особенно актуально в условиях военных угроз. Кроме того, вторая редакция включает разделы с описанием инициатив, которые могут способствовать более быстрому внедрению решений и повышению устойчивости энергосистемы. Методология оценки также была усовершенствована на основе консультаций с украинскими, датскими и международными экспертами.

Документ призван обеспечить согласованность подходов между различными участниками энергетического сектора Украины, позволяя производителям, компаниям, местным и региональным органам власти, а также международным партнерам и донорам эффективнее планировать проекты, определять приоритеты и принимать решения по поддержке внедрения технологий. Этот ресурс является важным инструментом для обеспечения надежного функционирования энергосистемы Украины, оптимизации инвестиций и привлечения международной помощи, что будет способствовать стабильному энергоснабжению в условиях современных вызовов и угроз.

Каталог включает технологические решения, охватывающие различные источники генерации: газовые электростанции, биогазовые установки, солнечные фотоэлектрические станции, наземные ветровые электростанции, аккумуляторные батареи, когенерационные установки на биомассе, гидроэнергетику и другие критически важные решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

энергетика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн — Минфин

Минфин назвал фискальным риском иски против Украины в зарубежных юрисдикционных органах.

В НАПК решили проиллюстрировать котиками разницу между лоббистами и коррупционерами

Агентство по вопросам предотвращения коррупции подчеркнуло, что лоббирование — это не «легализованная коррупция», а «общественно полезная деятельность».

КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду