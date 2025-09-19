Масова сутичка на підприємстві – у Ковелі військові ТЦК застосували сльозогінний газ

У Ковелі працівники підприємства чинили опір військовим ТЦК під час мобілізаційних заходів.

У Ковелі на Волині стався конфлікт між працівниками місцевого підприємства та військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які проводили мобілізаційні заходи.

Як повідомили в Волинському ТЦК та СП, інцидент трапився на вулиці Степана Бандери. Під час перевірки військово-облікових документів громадянин призовного віку відмовився пред’явити документи та спробував утекти на територію підприємства критичної інфраструктури. Військовослужбовці пішли за ним, щоб встановити особу. У цей момент троє працівників підприємства почали чинити опір, погрожувати та намагалися завдати тілесних ушкоджень представникам ТЦК. Згодом до них приєдналися ще близько 15 осіб, які продовжили перешкоджати виконанню службових обов’язків, штовхали військових і пошкодили їхній службовий автомобіль.

Тож, як вказують в ТЦК, для захисту та припинення протиправних дій військовослужбовці застосували сльозогінний газ.

На місце події прибула поліція, яка наразі встановлює обставини інциденту та визначає правову кваліфікацію дій учасників.

