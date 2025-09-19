Массовая стычка на предприятии – в Ковеле военные ТЦК применили слезоточивый газ

В Ковеле работники предприятия оказали сопротивление военным ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

В Ковеле на Волыни произошел конфликт между работниками местного предприятия и военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые проводили мобилизационные мероприятия.

Как сообщили в Волынском ТЦК и СП, инцидент произошел на улице Степана Бандеры. Во время проверки военно-учетных документов гражданин призывного возраста отказался предъявить документы и попытался убежать на территорию предприятия критической инфраструктуры. Военнослужащие пошли за ним, чтобы установить личность. В этот момент трое работников предприятия начали сопротивляться, угрожать и пытались нанести телесные повреждения представителям ТЦК. Впоследствии к ним присоединились еще около 15 человек, которые продолжили препятствовать выполнению служебных обязанностей, толкали военных и повредили их служебный автомобиль.

Поэтому, как указывают в ТЦК, для защиты и пресечения противоправных действий военнослужащие применили слезоточивый газ.

На место происшествия прибыла полиция, которая в настоящее время устанавливает обстоятельства инцидента и определяет правовую квалификацию действий участников.

