На Закарпатті судитимуть чоловіка, який переправляв ухилянтів до Румунії через ліс

14:25, 20 вересня 2025
62-річного жителя Закарпаття обвинувачують у тому, що за $17,7 тисяч він організував переправлення чотирьох ухилянтів до Румунії.
На Закарпатті судитимуть чоловіка, який за $17,7 тисяч переправляв ухилянтів до Румунії через ліс. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно уродженця с. Хижа, Берегівського району, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення до Румунії чотирьох громадян з Харківщини та Черкащини. За свої «послуги» він отримав від них 17700 доларів.

За даними слідства, 62-річний чоловік, придбав квитки на потяг 56-річному батьку та двом повнолітнім синам із Черкащини та супроводжував їх із Києва. У Львові ще до них приєднався 36-річний мешканець Харківщини.

По прибуттю до селища Королево, за планом, на них уже чекав автомобіль, який мав доставити ухилянтів до лінії держкордону. Втім, реалізувати задумане не вдалося – біля станції пасажирів автомобіля виявили та затримали правоохоронці.

Обвинуваченому інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через держкордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт прокурором скеровано до Виноградівського районного суду для розгляду по суті.

