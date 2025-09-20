На Закарпатье будут судить мужчину, который переправлял уклонистов в Румынию через лес

62-летний житель Закарпатья обвиняется в том, что за $17,7 тысяч он организовал переправку четырех уклонистов в Румынию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье будут судить мужчину, который за $17,7 тысяч переправлял уклонистов в Румынию через лес. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении уроженца с. Хижа, Береговского района, которого обвиняют в организации незаконной переправки в Румынию четырех граждан из Харьковской и Черкасской областей. За свои «услуги» он получил от них 17 700 долларов.

По данным следствия, 62-летний мужчина приобрел билеты на поезд 56-летнему отцу и двум совершеннолетним сыновьям из Черкасской области и сопровождал их из Киева. Во Львове к ним присоединился 36-летний житель Харьковской области.

По прибытии в поселок Королево, по плану, их уже ждал автомобиль, который должен был доставить уклонистов к линии госграницы. Однако реализовать задуманное не удалось – возле станции пассажиров автомобиля обнаружили и задержали правоохранители.

Обвиняемому инкриминируется организация незаконной переправки лиц через госграницу, совершенная по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Обвинительный акт прокурором направлен в Виноградовский районный суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.