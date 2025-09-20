У поїзді в Яремче з’явився напис «слава росії» – поліція розпочала перевірку

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та причетних осіб, планшет, з якого програмувалося електронне табло, вилучили.

У місті Яремче на Івано-Франківщині в поїзді сполученням «Київ – Рахів» на електронному табло з’явився напис «слава росії». Як повідомила поліції Івано-Франківської області повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 о 7:30 ранку.

Слідчі оперативно провели огляд місця події та вилучили планшет, за допомогою якого програмувалося електронне табло. Поліція внесла відомості до Єдиного обліку та розпочала перевірку для з’ясування всіх обставин інциденту та встановлення осіб, які можуть бути причетними до правопорушення.

