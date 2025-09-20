В поезде в Яремче появилась надпись «слава россии» – полиция начала проверку

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и причастных лиц, планшет, с которого программировалось электронное табло, изъяли.

В городе Яремче Ивано-Франковской области в поезде сообщением «Киев – Рахов» на электронном табло появилась надпись «слава россии». Как сообщила полиция Ивано-Франковской области, сообщение об инциденте поступило на спецлинию 102 в 7:30 утра.

Следователи оперативно провели осмотр места происшествия и изъяли планшет, с помощью которого программировалось электронное табло. Полиция внесла сведения в Единый учет и начала проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента и установления лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.

