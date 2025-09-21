Практика судів
  1. В Україні

У Києві змінять маршрути тролейбусів №40 та №40-К

07:18, 21 вересня 2025
Дорожні роботи змушують перенаправити рух із 21 по 23 вересня.
У Києві змінять маршрути тролейбусів №40 та №40-К
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 21 та 22 вересня 2025 року тролейбуси № 40 та № 40-К у Києві курсуватимуть за зміненими маршрутами через ремонтні роботи на вулиці Солом’янській.

Тролейбуси № 40 прямуватимуть від вулиці Кадетський Гай до Солом’янської площі за звичайним маршрутом, далі через проспект Повітряних Сил, вулиці Івана Огієнка, Георгія Кірпи (у зворотному напрямку — Січеславська), Митрополита Василя Липківського, Гетьмана Павла Скоропадського, Жилянську (у зворотному напрямку — Саксаганського), Шота Руставелі до станції метро «Палац спорту», за маршрутом тролейбусів № 9-К.

Тролейбуси № 40-К від Кадетського Гаю до Солом’янської площі рухатимуться за своїм маршрутом, а далі через проспект Повітряних Сил, вулиці Івана Огієнка, Георгія Кірпи (у зворотному напрямку — Січеславська), Січеславську, Митрополита Василя Липківського, Гетьмана Павла Скоропадського до вулиці Жилянської (у зворотному напрямку — Саксаганського).

Тимчасові зміни діятимуть із 22:00 21 вересня до 00:00 22 вересня та з 22:00 22 вересня до 00:00 23 вересня. На схемах, оприлюднених «Київпастрансом», позначено нові маршрути, відкриті зупинки та ділянки з обмеженням руху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи зможуть громадяни вимагати видалення персональних даних з системи соцсфери та дізнатися про операції з їх даними – про що йдеться у прийнятому законі

Виходячи з формулювань закону, запитувати про маніпуляції з персональними даними зможе орган з питань захисту персональних даних, а не власник цих даних.

У Раді заблокували підписання закону про створення двох нових спецсудів

Закон про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду поки не буде підписано – внесена блокуюча постанова.

Кабмін додав Етичну раду і Дорадчу групу експертів до суб’єктів, які мають оприлюднювати відкриті дані

Також уряд додав протоколи Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду членів ВККС до переліку відкритих даних.

Добір на посади суддів місцевих судів – хто отримав допуск до виконання практичного завдання та коли відбудеться іспит

Виконання практичного завдання відбудеться з 7 по 31 жовтня.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області