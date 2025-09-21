У Києві змінять маршрути тролейбусів №40 та №40-К

Дорожні роботи змушують перенаправити рух із 21 по 23 вересня.

У ніч на 21 та 22 вересня 2025 року тролейбуси № 40 та № 40-К у Києві курсуватимуть за зміненими маршрутами через ремонтні роботи на вулиці Солом’янській.

Тролейбуси № 40 прямуватимуть від вулиці Кадетський Гай до Солом’янської площі за звичайним маршрутом, далі через проспект Повітряних Сил, вулиці Івана Огієнка, Георгія Кірпи (у зворотному напрямку — Січеславська), Митрополита Василя Липківського, Гетьмана Павла Скоропадського, Жилянську (у зворотному напрямку — Саксаганського), Шота Руставелі до станції метро «Палац спорту», за маршрутом тролейбусів № 9-К.

Тролейбуси № 40-К від Кадетського Гаю до Солом’янської площі рухатимуться за своїм маршрутом, а далі через проспект Повітряних Сил, вулиці Івана Огієнка, Георгія Кірпи (у зворотному напрямку — Січеславська), Січеславську, Митрополита Василя Липківського, Гетьмана Павла Скоропадського до вулиці Жилянської (у зворотному напрямку — Саксаганського).

Тимчасові зміни діятимуть із 22:00 21 вересня до 00:00 22 вересня та з 22:00 22 вересня до 00:00 23 вересня. На схемах, оприлюднених «Київпастрансом», позначено нові маршрути, відкриті зупинки та ділянки з обмеженням руху.

