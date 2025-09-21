Практика судов
В Киеве изменят маршруты троллейбусов №40 и №40-К

07:18, 21 сентября 2025
Дорожные работы вынуждают перенаправить движение с 21 по 23 сентября.
В Киеве изменят маршруты троллейбусов №40 и №40-К
В ночь на 21 и 22 сентября 2025 года троллейбусы № 40 и № 40-К в Киеве будут курсировать по измененным маршрутам из-за ремонтных работ на улице Соломенской.

Троллейбусы № 40 будут следовать от улицы Кадетский Гай до Соломенской площади по обычному маршруту, далее через проспект Воздушных Сил, улицы Ивана Огиенко, Георгия Кирпы (в обратном направлении — Сичеславская), Митрополита Василия Липковского, Гетмана Павла Скоропадского, Жилянскую (в обратном направлении — Саксаганского), Шота Руставели до станции метро «Дворец спорта», по маршруту троллейбусов № 9-К.

Троллейбусы № 40-К от Кадетского Гая до Соломенской площади будут двигаться по своему маршруту, а далее через проспект Воздушных Сил, улицы Ивана Огиенко, Георгия Кирпы (в обратном направлении — Сичеславская), Сичеславскую, Митрополита Василия Липкивского, Гетмана Павла Скоропадского до улицы Жилянской (в обратном направлении — Саксаганского).

Временные изменения будут действовать с 22:00 21 сентября до 00:00 22 сентября и с 22:00 22 сентября до 00:00 23 сентября. На схемах, обнародованных «Киевпастрансом», обозначены новые маршруты, открытые остановки и участки с ограничением движения.

Киев транспорт

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
