Я розчарований Путіним, але він програє у війні, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що одним із ключових інструментів для закінчення війни Росії проти України є зниження світових цін на нафту. За його словами, саме такий фактор змусить Путіна піти на завершення війни.

Він звернувся до інших країн з проханням також знизити ціни на нафту.

"Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини", - заявив Трамп в ефірі Fox.

