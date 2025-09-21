Я разочарован Путиным, но он проиграет в войне, — Трамп

Дональд Трамп призвал другие страны снизить цены на нефть, потому что считает, что это поможет завершить войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что одним из ключевых инструментов для окончания войны России против Украины является снижение мировых цен на нефть. По его словам, именно такой фактор заставит Путина пойти в завершение войны.

Он обратился к другим странам с просьбой также снизить цены на нефть.

"Это автоматически остановит войну России против Украины. Снизьте цены еще немного, и это остановит войну. Я разочарован Путиным, но они проиграют, погибают 5 тысяч человек еженедельно. От 5 до 7 тысяч человек гибнут еженедельно без причины", - заявил Трамп в эфире Fox.

