На Вінниччині зґвалтували 10-річну дитину — кривдника затримано

За підозрою у зґвалтуванні затримали 45-річного чоловіка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють у неодноразовому зґвалтуванні 10-річної дитини. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За версією слідства, до поліції звернувся батько дитини. Після цього правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який неодноразово ґвалтував дитину. Чоловік використовував довірливе ставлення дитини до себе та її вразливий стан.

Зловмиснику повідомили про підозру - зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.