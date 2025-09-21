В Винницкой области изнасиловали 10-летнего ребенка — злоумышленник задержан

По подозрению в изнасиловании задержали 45-летнего мужчину.

В Винницкой области задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в неоднократном изнасиловании 10-летнего ребенка. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, в полицию обратился отец ребенка. После этого правоохранители задержали 45-летнего мужчину, неоднократно насиловавшего ребенка. Мужчина использовал доверительное отношение ребенка к себе и его уязвимое состояние.

Злоумышленнику сообщили о подозрении - изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, совершенное повторно. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

