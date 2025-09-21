Що робити, якщо потрапили у ДТП — поліція нагадала порядок дій водія

Важливо не переміщати ні транспортний засіб, ні предмети, що мають відношення до аварії.

У разі дорожньо-транспортної пригоди водії зобов'язані дотримуватися чітких кроків, щоб забезпечити безпеку всіх учасників та не порушити закон. Поліція нагадує, як правильно діяти у випадку аварії:

1. Зупиніться на місці події. Не залишайте місце ДТП — це необхідно для встановлення всіх обставин аварії правоохоронцями.

2. Перевірте, чи є постраждалі. Якщо хтось травмований — одразу викликайте швидку допомогу за номером 112 і надайте першу допомогу. Якщо постраждалих немає — увімкніть аварійні вогні та встановіть знак аварійної зупинки.

3. Не переміщуйте ні свій, ні чужий автомобіль

3. Зателефонуйте на спецлінію 112, вказавши:

точне місце ДТП;

наявність постраждалих, їхній стан;

марки та моделі пошкоджених автомобілів.

Європротокол — це спрощена процедура оформлення ДТП без необхідності виклику поліції, можлива за таких умов:

немає травмованих чи загиблих;

відсутня шкода третім особам;

всі учасники мають дійсні поліси ОСЦПВ;

водії досягли згоди щодо обставин ДТП;

усі тверезі;

збитки не перевищують 250 тис. грн (для договорів з 2025 року) або 160 тис. грн (до 2025 року).

