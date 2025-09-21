Практика судів
  1. В Україні

Що робити, якщо потрапили у ДТП — поліція нагадала порядок дій водія

13:33, 21 вересня 2025
Важливо не переміщати ні транспортний засіб, ні предмети, що мають відношення до аварії.
Що робити, якщо потрапили у ДТП — поліція нагадала порядок дій водія
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі дорожньо-транспортної пригоди водії зобов'язані дотримуватися чітких кроків, щоб забезпечити безпеку всіх учасників та не порушити закон. Поліція нагадує, як правильно діяти у випадку аварії:

1. Зупиніться на місці події. Не залишайте місце ДТП — це необхідно для встановлення всіх обставин аварії правоохоронцями.

2. Перевірте, чи є постраждалі. Якщо хтось травмований — одразу викликайте швидку допомогу за номером 112 і надайте першу допомогу. Якщо постраждалих немає — увімкніть аварійні вогні та встановіть знак аварійної зупинки.

3. Не переміщуйте ні свій, ні чужий автомобіль

3. Зателефонуйте на спецлінію 112, вказавши:

  • точне місце ДТП;
  • наявність постраждалих, їхній стан;
  • марки та моделі пошкоджених автомобілів.

Європротокол — це спрощена процедура оформлення ДТП без необхідності виклику поліції, можлива за таких умов:

  • немає травмованих чи загиблих;
  • відсутня шкода третім особам;
  • всі учасники мають дійсні поліси ОСЦПВ;
  • водії досягли згоди щодо обставин ДТП;
  • усі тверезі;
  • збитки не перевищують 250 тис. грн (для договорів з 2025 року) або 160 тис. грн (до 2025 року).

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У 2026 році прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів і прокурорів залишиться на рівні 2102 грн – проект бюджету

Уряд пропонує залишити 2102 грн для розрахунку окладів суддів і прокурорів.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

Кабмін виключив з плану реформи органів правопорядку пункт про утворення «зовнішнього незалежного органу», відповідального за дисциплінарні процедури

Виключений пункт плану реформи передбачав подання законопроекту щодо утворення зовнішнього незалежного органу, відповідального за дисциплінарні процедури та розгляд скарг на втручання в діяльність працівників органів правопорядку.

Чи зможуть громадяни вимагати видалення персональних даних з системи соцсфери та дізнатися про операції з їх даними – про що йдеться у прийнятому законі

Виходячи з формулювань закону, запитувати про маніпуляції з персональними даними зможе орган з питань захисту персональних даних, а не власник цих даних.

У Раді заблокували підписання закону про створення двох нових спецсудів

Закон про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду поки не буде підписано – внесена блокуюча постанова.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області