Практика судов
  1. В Украине

Что делать, если попали в ДТП — полиция напомнила порядок действий водителя

13:33, 21 сентября 2025
Важно не перемещать ни транспортное средство, ни предметы, имеющие отношение к аварии.
Что делать, если попали в ДТП — полиция напомнила порядок действий водителя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае дорожно-транспортного происшествия водители обязаны соблюдать чёткий порядок действий, чтобы обеспечить безопасность всех участников и не нарушить закон. Полиция напоминает, как правильно действовать при аварии.

  • Остановитесь на месте происшествия. Не покидайте место ДТП — это необходимо для установления всех обстоятельств аварии правоохранительными органами.
  • Проверьте, есть ли пострадавшие. Если кто-то травмирован — немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 112 и окажите первую помощь. Если пострадавших нет — включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.
  • Не перемещайте ни свой, ни чужой автомобиль.
  • Позвоните на специальную линию 112, указав:

- точное место ДТП;

- наличие пострадавших и их состояние;

- марки и модели повреждённых автомобилей.

Европротокол — это упрощённая процедура оформления ДТП без вызова полиции, возможна при следующих условиях:

  • отсутствуют травмированные или погибшие;
  • не причинён ущерб третьим лицам;
  • все участники имеют действующие полисы ОСАГО;
  • между водителями достигнуто согласие по всем обстоятельствам ДТП;
  • все водители находятся в трезвом состоянии;
  • сумма убытков не превышает 250 тыс. грн (для договоров, заключённых с 2025 года) или 160 тыс. грн (для договоров до 2025 года).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ДТП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В 2026 году прожиточный минимум для расчета окладов судей и прокуроров останется на уровне 2102 грн – проект бюджета

Правительство предлагает оставить 2102 грн для расчета окладов судей и прокуроров.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будет выплачиваться отдельное вознаграждение

Кабмин решил прописать создание проектных групп в министерствах в законопроекте о бюджете, а не на уровне подзаконных актов.

Кабмин исключил из плана реформы органов правопорядка пункт об образовании «внешнего независимого органа», ответственного за дисциплинарные процедуры

Исключенный пункт плана реформы предусматривал подачу законопроекта об образовании внешнего независимого органа, ответственного за дисциплинарные процедуры и рассмотрение жалоб на вмешательство в деятельность работников органов правопорядка.

Смогут ли граждане требовать удаления персональных данных из системы соцсферы и узнать об операциях с их данными – о чем говорится в принятом законе

Исходя из формулировок закона, запрашивать о манипуляциях с персональными данными сможет орган по вопросам защиты персональных данных, а не владелец этих данных.

В Раде заблокировали подписание закона о создании двух новых спецсудов

Закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда пока не будет подписан — внесено блокирующее постановление.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області