Что делать, если попали в ДТП — полиция напомнила порядок действий водителя

13:33, 21 сентября 2025
Важно не перемещать ни транспортное средство, ни предметы, имеющие отношение к аварии.
В случае дорожно-транспортного происшествия водители обязаны соблюдать чёткий порядок действий, чтобы обеспечить безопасность всех участников и не нарушить закон. Полиция напоминает, как правильно действовать при аварии.
- Остановитесь на месте происшествия. Не покидайте место ДТП — это необходимо для установления всех обстоятельств аварии правоохранительными органами.
- Проверьте, есть ли пострадавшие. Если кто-то травмирован — немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 112 и окажите первую помощь. Если пострадавших нет — включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.
- Не перемещайте ни свой, ни чужой автомобиль.
- Позвоните на специальную линию 112, указав:
- точное место ДТП;
- наличие пострадавших и их состояние;
- марки и модели повреждённых автомобилей.
Европротокол — это упрощённая процедура оформления ДТП без вызова полиции, возможна при следующих условиях:
- отсутствуют травмированные или погибшие;
- не причинён ущерб третьим лицам;
- все участники имеют действующие полисы ОСАГО;
- между водителями достигнуто согласие по всем обстоятельствам ДТП;
- все водители находятся в трезвом состоянии;
- сумма убытков не превышает 250 тыс. грн (для договоров, заключённых с 2025 года) или 160 тыс. грн (для договоров до 2025 года).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.