Что делать, если попали в ДТП — полиция напомнила порядок действий водителя

Важно не перемещать ни транспортное средство, ни предметы, имеющие отношение к аварии.

В случае дорожно-транспортного происшествия водители обязаны соблюдать чёткий порядок действий, чтобы обеспечить безопасность всех участников и не нарушить закон. Полиция напоминает, как правильно действовать при аварии.

Остановитесь на месте происшествия. Не покидайте место ДТП — это необходимо для установления всех обстоятельств аварии правоохранительными органами.

Проверьте, есть ли пострадавшие. Если кто-то травмирован — немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 112 и окажите первую помощь. Если пострадавших нет — включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

Не перемещайте ни свой, ни чужой автомобиль.

Позвоните на специальную линию 112, указав:

- точное место ДТП;

- наличие пострадавших и их состояние;

- марки и модели повреждённых автомобилей.

Европротокол — это упрощённая процедура оформления ДТП без вызова полиции, возможна при следующих условиях:

отсутствуют травмированные или погибшие;

не причинён ущерб третьим лицам;

все участники имеют действующие полисы ОСАГО;

между водителями достигнуто согласие по всем обстоятельствам ДТП;

все водители находятся в трезвом состоянии;

сумма убытков не превышает 250 тыс. грн (для договоров, заключённых с 2025 года) или 160 тыс. грн (для договоров до 2025 года).

