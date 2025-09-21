Практика судів
На Рівненщині таксист викрав у пасажира майже 150 тисяч гривень

15:04, 21 вересня 2025
Таксист привласнив у пасажира 2400 доларів та 950 євро, скориставшись тим, що той залишив сумку з грошима в машині.
На Рівненщині таксист викрав у пасажира майже 150 тисяч гривень
У Здолбунові правоохоронці викрили 37-річного чоловіка, який, працюючи таксистом, викрав у клієнта сумку з грошима. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Так, до поліції звернувся 27-річний житель Здолбунова, який виявив зникнення 2400 доларів та 950 євро (майже 150 тисяч гривень). Як з’ясували правоохоронці, напередодні потерпілий скористався послугами знайомого таксиста для поїздки до лікарні.

Під час дороги водій попросив у пасажира позичити 2 тисячі гривень. Той погодився, обмінявши 100 доларів у найближчому пункті, та віддав кошти. Прибувши до медзакладу, чоловік взяв частину грошей, а сумку з валютою залишив у машині. Цим і скористався таксист, викравши всі заощадження.

Зникнення грошей потерпілий виявив лише наступного дня та звернувся до поліції. Оперативники швидко встановили особу зловмисника. Чоловік зізнався у крадіжці та добровільно видав правоохоронцям викрадені кошти.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

