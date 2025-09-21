В Ровенской области таксист похитил у пассажира почти 150 тысяч гривен

Таксист присвоил у пассажира 2400 долларов и 950 евро, воспользовавшись тем, что тот оставил сумку с деньгами в машине.

В Здолбунове правоохранители разоблачили 37-летнего мужчину, который, работая таксистом, украл у клиента сумку с деньгами. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Так, в полицию обратился 27-летний житель Здолбунова, который обнаружил исчезновение 2400 долларов и 950 евро (почти 150 тысяч гривен). Как выяснили правоохранители, накануне потерпевший воспользовался услугами знакомого таксиста для поездки в больницу.

Во время дороги водитель попросил у пассажира занять 2 тысячи гривен. Тот согласился, обменял 100 долларов в ближайшем пункте и отдал деньги. Прибыв в медучреждение, мужчина взял часть денег, а сумку с валютой оставил в машине. Этим и воспользовался таксист, украв все сбережения.

Исчезновение денег потерпевший обнаружил лишь на следующий день и обратился в полицию. Оперативники быстро установили личность злоумышленника. Мужчина признался в краже и добровольно выдал правоохранителям украденные средства.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

