Туристичний збір в Україні: список осіб, які звільнені від сплати

Податкова розповіла, хто та як звільняється від сплати туристичного збору.

Головне управління ДПС у Черкаській області нагадало, що Податковий кодекс України визначає низку категорій осіб, які не зобов’язані сплачувати туристичний збір.

Хто не платить туристичний збір

Відповідно до ст. 268 Податкового кодексу, від туристичного збору звільняються:

мешканці населених пунктів, де встановлено такий збір (у тому числі ті, що проживають на умовах договору найму);

особи, які перебувають у службовому відрядженні;

люди з інвалідністю, діти з інвалідністю та один супроводжуючий;

ветерани війни;

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

особи, які приїхали за путівками на лікування, оздоровлення чи реабілітацію до ліцензованих закладів;

діти до 18 років;

дитячі санаторії, оздоровчі та лікувальні заклади;

члени сім’ї першого та другого ступеня споріднення, які проживають у житлі родичів;

внутрішньо переміщені особи, якщо в довідці ВПО зазначено адресу фактичного проживання.

Які документи потрібні для підтвердження

Щоб скористатися пільгою, необхідно надати податковому агенту документи, що підтверджують право на звільнення від збору:

паспорт або посвідку на проживання для підтвердження місця реєстрації;

договір оренди житла — у разі проживання на умовах найму;

наказ про відрядження;

довідки чи посвідчення, що підтверджують інвалідність;

посвідчення ветерана війни чи учасника ліквідації аварії на ЧАЕС;

путівку або курсівку для лікування та реабілітації;

свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

довідку ВПО.

Якщо особа не надала документів, які підтверджують належність до пільгової категорії, вона автоматично є платником туристичного збору.

