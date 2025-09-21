Туристический сбор в Украине: список лиц, освобожденных от оплаты

Налоговая рассказала, кто и как освобождается от уплаты туристического сбора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Черкасской области напомнило, что Налоговый кодекс Украины определяет ряд категорий лиц, которые не обязаны уплачивать туристический сбор.

Кто не платит туристический сбор

Согласно ст. 268 Налогового кодекса, от туристического сбора освобождаются:

жители населённых пунктов, где установлен такой сбор (в том числе проживающие на условиях договора найма);

лица, находящиеся в служебной командировке;

люди с инвалидностью, дети с инвалидностью и один сопровождающий;

ветераны войны;

участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

лица, прибывшие по путёвкам на лечение, оздоровление или реабилитацию в лицензированные учреждения;

дети до 18 лет;

детские санатории, оздоровительные и лечебные учреждения;

члены семьи первого и второго степени родства, проживающие в жилье родственников;

внутренне перемещённые лица, если в справке ВПО указано адрес фактического проживания.

Какие документы нужны для подтверждения

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить налоговому агенту документы, подтверждающие право на освобождение от сбора:

паспорт или вид на жительство для подтверждения места регистрации;

договор аренды жилья — в случае проживания на условиях найма;

приказ о командировке;

справки или удостоверения, подтверждающие инвалидность;

удостоверение ветерана войны или участника ликвидации аварии на ЧАЭС;

путёвку или курсовку для лечения и реабилитации;

свидетельство о рождении ребёнка;

документы, подтверждающие родственные связи;

справку ВПО.

Если лицо не предоставило документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории, оно автоматически является плательщиком туристического сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.