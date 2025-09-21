Практика судов
Туристический сбор в Украине: список лиц, освобожденных от оплаты

19:21, 21 сентября 2025
Налоговая рассказала, кто и как освобождается от уплаты туристического сбора.
Главное управление ГНС в Черкасской области напомнило, что Налоговый кодекс Украины определяет ряд категорий лиц, которые не обязаны уплачивать туристический сбор.

Кто не платит туристический сбор

Согласно ст. 268 Налогового кодекса, от туристического сбора освобождаются:

  • жители населённых пунктов, где установлен такой сбор (в том числе проживающие на условиях договора найма);
  • лица, находящиеся в служебной командировке;
  • люди с инвалидностью, дети с инвалидностью и один сопровождающий;
  • ветераны войны;
  • участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
  • лица, прибывшие по путёвкам на лечение, оздоровление или реабилитацию в лицензированные учреждения;
  • дети до 18 лет;
  • детские санатории, оздоровительные и лечебные учреждения;
  • члены семьи первого и второго степени родства, проживающие в жилье родственников;
  • внутренне перемещённые лица, если в справке ВПО указано адрес фактического проживания.

Какие документы нужны для подтверждения

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить налоговому агенту документы, подтверждающие право на освобождение от сбора:

  • паспорт или вид на жительство для подтверждения места регистрации;
  • договор аренды жилья — в случае проживания на условиях найма;
  • приказ о командировке;
  • справки или удостоверения, подтверждающие инвалидность;
  • удостоверение ветерана войны или участника ликвидации аварии на ЧАЭС;
  • путёвку или курсовку для лечения и реабилитации;
  • свидетельство о рождении ребёнка;
  • документы, подтверждающие родственные связи;
  • справку ВПО.

Если лицо не предоставило документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории, оно автоматически является плательщиком туристического сбора.

налоговая ГНС налоги

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Глав местных госадминистраций предлагают сделать госслужащими и отбирать по конкурсу

Народные депутаты, предлагают установить, что главы и заместители местных государственных администраций должны быть государственными служащими, а отбирать их – по конкурсу.

Осужденным разрешат кратковременные выезды за пределы исправительных и воспитательных колоний – Рада рассмотрит законопроект

Верховная Рада планирует урегулировать порядок выезда осужденных за пределы исправительных и воспитательных колоний на выполнение решения КСУ.

Верховный Суд высказался о взыскании с лица понесенных органом досудебного расследования процессуальных расходов

В кассационной жалобе прокурор указал, что суды предыдущих инстанций при закрытии производства из-за утраты силы законом, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния, безосновательно взыскали с обвиняемого в пользу государства расходы на судебные экспертизы.

Проведение осмотра места происшествия до внесения сведений в ЕРДР не влечет за собой признание доказательств стороны обвинения недопустимыми — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что принятие постановления о назначении группы прокуроров на следующий день после указанных следственных действий не свидетельствует о нарушении норм УПК в ходе их проведения.

Верховная Рада снова попробует принять законопроект о цифровизации исполнительного производства

Комитет рекомендовал принять законопроект о цифровизации исполнительного производства, внесенный Андреем Мотовиловцем, который является аналогичным ранее внесенному правительством.

