На Тернопільщині шахраї видурили у пенсіонерки 36 тисяч гривень

Пенсіонерку ошукали на 36 тисяч гривень за схемою «Ваша донька у біді».

У Тернопільській області 73-річна жінка стала жертвою телефонного шахрайства. До неї зателефонував невідомий, який представився правоохоронцем і повідомив, що її донька нібито стала учасницею ДТП та може понести кримінальну відповідальність.

Зловмисник переконував, що «вирішити питання» можна грошима, і вимагав термінового переказу коштів. Перебуваючи під емоційним тиском, пенсіонерка не перевірила інформацію й одразу перерахувала на вказаний рахунок 36 000 гривень.

Після цього шахрай почав вимагати ще більшу суму, але жінка відмовилася, заявивши, що більше грошей не має. Лише пізніше вона зв’язалася з донькою і зрозуміла, що потрапила у пастку.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними: у разі отримання подібних дзвінків — одразу завершити розмову та зв’язатися з рідними. Не передавайте гроші незнайомцям і попередьте літніх родичів про шахрайські схеми.

