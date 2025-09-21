В Тернопольской области мошенники выманили у пенсионерки 36 тысяч гривен

Пенсионерку обманули на 36 тысяч гривен по схеме «Ваша дочь в беде».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области 73-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества. В нее позвонил неизвестный, который представился правоохранителем и сообщил, что ее дочь якобы стала участницей ДТП и может понести уголовную ответственность.

Злоумышленник убеждал, что «решить вопрос» можно деньгами и требовал срочного перевода средств. Находясь под эмоциональным давлением, пенсионерка не проверила информацию и сразу же перечислила на указанный счет 36 000 гривен.

После этого мошенник потребовал еще большую сумму, но женщина отказалась, заявив, что больше денег не имеет. Лишь позже она связалась с дочерью и поняла, что попала в ловушку.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Правоохранители призывают граждан быть осмотрительными: в случае получения подобных звонков сразу завершить разговор и связаться с родными. Не передавайте деньги незнакомцам и предупредите пожилых родственников о мошеннических схемах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.