Податкова пояснила правила декларування нецільової благодійної допомоги

Нецільова благодійна допомога не оподатковується в межах встановленого ліміту, але у разі перевищення цієї суми отримувач зобов’язаний подати декларацію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Вінницькій області нагадало про правила оподаткування та декларування нецільової благодійної допомоги для фізичних осіб.

Які суми не оподатковуються

Відповідно до Податкового кодексу України, не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги (у тому числі матеріальної), що надається резидентами протягом року, якщо її розмір не перевищує граничний дохід, встановлений на 1 січня звітного року.

Ця сума розраховується як місячний прожитковий мінімум для працездатної особи, помножений на 1,4 та округлений до 10 грн.

Водночас ці правила не поширюються на профспілкові виплати членам профспілок, для яких передбачені окремі умови звільнення від оподаткування.

Хто і коли подає декларацію

Податкову декларацію про майновий стан і доходи фізособи подають у випадках, визначених статтею 179 ПКУ. Якщо людина отримувала доходи лише від податкових агентів або виключно нецільову благодійну допомогу в межах граничного розміру, подавати декларацію не потрібно.

У разі, якщо розмір допомоги перевищує встановлений ліміт, платник зобов’язаний подати декларацію та відобразити суму у рядку 10.13 розділу ІІ («інші доходи»). Якщо декларація подається з інших підстав (наприклад, наявність додаткових доходів), сума нецільової допомоги зазначається у рядку 11.3 розділу ІІІ («доходи, що не підлягають оподаткуванню»).

Звітність благодійників

Юридичні особи-благодійники відображають надані суми нецільової благодійної допомоги у власній податковій звітності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.