Практика судів
  1. В Україні

Податкова пояснила правила декларування нецільової благодійної допомоги

20:17, 21 вересня 2025
Нецільова благодійна допомога не оподатковується в межах встановленого ліміту, але у разі перевищення цієї суми отримувач зобов’язаний подати декларацію.
Податкова пояснила правила декларування нецільової благодійної допомоги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Вінницькій області нагадало про правила оподаткування та декларування нецільової благодійної допомоги для фізичних осіб.

Які суми не оподатковуються

Відповідно до Податкового кодексу України, не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги (у тому числі матеріальної), що надається резидентами протягом року, якщо її розмір не перевищує граничний дохід, встановлений на 1 січня звітного року.

Ця сума розраховується як місячний прожитковий мінімум для працездатної особи, помножений на 1,4 та округлений до 10 грн.

Водночас ці правила не поширюються на профспілкові виплати членам профспілок, для яких передбачені окремі умови звільнення від оподаткування.

Хто і коли подає декларацію

Податкову декларацію про майновий стан і доходи фізособи подають у випадках, визначених статтею 179 ПКУ. Якщо людина отримувала доходи лише від податкових агентів або виключно нецільову благодійну допомогу в межах граничного розміру, подавати декларацію не потрібно.

У разі, якщо розмір допомоги перевищує встановлений ліміт, платник зобов’язаний подати декларацію та відобразити суму у рядку 10.13 розділу ІІ («інші доходи»). Якщо декларація подається з інших підстав (наприклад, наявність додаткових доходів), сума нецільової допомоги зазначається у рядку 11.3 розділу ІІІ («доходи, що не підлягають оподаткуванню»).

Звітність благодійників

Юридичні особи-благодійники відображають надані суми нецільової благодійної допомоги у власній податковій звітності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голів місцевих держадміністрацій пропонують зробити держслужбовцями та відбирати за конкурсом

Народні депутати, пропонують встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Верховний Суд висловився про стягнення з особи понесених органом досудового розслідування процесуальних витрат

У касаційній скарзі прокурор вказав, що суди попередніх інстанцій при закритті провадження через втрату чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, безпідставно стягнули з обвинуваченого на користь держави витрати на судові експертизи.

Проведення огляду місця події до внесення відомостей до ЄРДР не призводить до визнання доказів сторони обвинувачення недопустимими – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що прийняття постанови про призначення групи прокурорів на наступний день після вказаних слідчих дій не свідчить про порушення норм КПК під час їх проведення.

Верховна Рада знов спробує ухвалити законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет рекомендував прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, внесений Андрієм Мотовиловцем, який є аналогічним раніше внесеному уряду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області